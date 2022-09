Marca – Jordi Alba, no all’Inter ma tutto può cambiare. Arrivasse a Milano…

E' tutto da scrivere il futuro di Jordi Alba. Ieri è trapelata la notizia di una trattativa con l'Inter, ma Marca racconta come sia stato il Barcellona a cercare di piazzare il suo esterno in nerazzurro, col giocatore che al momento non accetta la destinazione. Ma, da qui a fine mercato, scrive Marca, niente è sicuro. Jordi Alba deve decidere a brevissimo se restare o partire: ma Xavi ha già dimostrato come non sia più intoccabile e il club lo ha messo sul mercato.