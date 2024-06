Il giudizio di Marca

Ecco come Marca ha definito la prestazione di Barella: "Ha disputato una partita straordinaria. E non solo per il suo gol, un gran gol, una "cannonata" a 95 km/h dal limite dell'area. Con l'esterno, tra l'altro. Forse non sarebbe un cattivo sostituto di Modric il giorno in cui Luka decidesse di andarsene. Ecco dove lo vedo. Il centrocampista dell'Inter, ben sorvegliato da Jorginho, è apparso ovunque: in difesa, in attacco, dentro, fuori, alla base del gioco, arrivando dalla seconda linea... Non ha mai smesso di correre. In un mercato in cui i centrocampisti scarseggiano, lui vale oro: distribuisce, crea e fa gol. Infatti, ha già segnato più gol (10) con la Nazionale di Totti (9). Non c'è dubbio: è fatto di un'altra pasta. È un centrocampista del passato e del sempre".