In Spagna – Marcos Alonso lascerà il Chelsea ma nel suo futuro non c’è l’Inter: la spunta…

L’Atletico Madrid fa sul serio per Marcos Alonso. Secondo quanto riporta ‘El Chiringuito’ il giocatore del Chelsea, finito ormai ai margini a Londra, andrà in prestito per sei mesi ai colchoneros, che ne pagheranno metà ingaggio per poi valutare un eventuale trasferimento in estate. La squadra di Simeone, che attualmente in rosa come terzino sinistro può contare solo su Renan Lodi, ha messo nel mirino anche Ainsley Maitland-Niles, che ha trovato poco spazio quest’anno all’Arsenal, dopo la maxisqualifica in cui è incappato Kieran Trippier.