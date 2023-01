Marelli: “3-1 Inter annullato? Errore grave di Sacchi. Concettualmente come Milan-Spezia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Monza-Inter, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così il gol del 3-1 annullato all'Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Monza-Inter, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così il gol del 3-1 annullato all'Inter:

"Sacchi vede un fallo su Marì. Gagliardini e Marì si aiutano con le braccia ma in questo caso non bisogna fischiare niente. Marì viene sgambettato da Izzo, il timing è fondamentale perché il VAR avrebbe potuto certificare l'eventuale fallo. Questo è un errore grave perché Sacchi ha fischiato prima della rete di Acerbi, bisogna lasciar concludere l'azione perché poi c'è il VAR che può intervenire. L'arbitro avrebbe potuto fischiare anche un attimo dopo e il VAR gli avrebbe mostrato che non c'era fallo. Concettualmente siamo sulla stessa linea di Milan-Spezia, dinamiche differenti ma concettualmente sì"