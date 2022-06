Marotta: “Lukaku? Felici di riportarlo a casa. Asticella alta sul mercato, senza paura”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, premiato in occasione del "Ricordo Candido Cannavò 2022" ha fatto il punto sulle trattative del mercato nerazzurro: "In una recente occasione ho coniato un termine che utilizzo spesso che è quello che nello sport un dirigente può benissimo riservare delel bugie bianche, bugie che non fanno male. Spesso e volentieri con i giornalisti riservo sempre delle notizie che in realtà non sono del tutto veritiere, ma sono fatte di opportunità. Credo che questo nasca proprio dalla furbizia tipica dei giornalisti, e che spesso trova dall'altra parte la stessa corrispondenza. Posso dire che stiamo lavorando molto per allestire una squadra competitiva, l'Inter è una grande società, con un palmares ricco di successi, ci sono tanti trofei conquistati, ha milioni di tifosi nel mondo, e quindi merita una squadra all'altezza.