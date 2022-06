Marotta, sì netto alla DyLuLa: “Lautaro indispensabile. Vogliamo sia Lukaku che Dybala”

Beppe Marotta conferma apertamente l'intenzione dell'Inter di allestire per la prossima stagione il tridente Lukaku-Dybala-Lautaro

"La prossima potrebbe essere la settimana dell'annuncio di Dybala e Lukaku? Difficile dare una risposta precisa. Diciamo che Lukaku e Dybala sono nostri obiettivi, poi dobbiamo valutare se c'è la sostenibilità finanziaria. Sono obiettivi sui quali, non nascondo, ci siamo buttati a capofitto perché rappresentano delle realtà tecniche che farebbero comodo a noi.

E per questo andiamo avanti, se ce la faremo bene, altrimenti ci sposteremo su altri obiettivi. Quello che conta come sempre non è la singola operazione ma la squadra. E questo gruppo, a parte Perisic che c'ha lasciato, rappresenta un valore oggettivo e una base competitiva".