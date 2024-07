Il Presidente Giuseppe Marotta e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi hanno dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2024/25

"Oaktree, che ha già supportato l’Inter negli ultimi 3 anni di successi, ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la Società ai vertici del calcio italiano ed europeo". Lo ha detto il presidente dell'Inter Beppe Marotta in conferenza stampa annunciando il rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi fino al 2026.

"Il nostro azionista ha garantito continuità e stabilità nella gestione del Club ed ha messo in primo piano il mantenimento della massima competitività della performance sportiva e il proseguimento del percorso verso la sostenibilità finanziaria - ha aggiunto - La solidità della nuova Proprietà unita all’impegno di questo management è la miglior garanzia per l’Inter e per i nostri meravigliosi tifosi di raggiungere nuovi traguardi e di realizzare insieme altre memorabili imprese".