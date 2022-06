Marotta, progetto chiaro: formare coppia Lukaku-Dybala. Per Rom si prova scambio con un big

L'ad dell'Inter ha in mente un progetto chiaro: l'argentino e l'ex centravanti nerazzurro al centro dell'attacco nerazzurro

Secondo Repubblica "Il progetto di Marotta è formare la coppia d'attacco Lukaku-Dybala. L'argentino - ieri nuovo incontro a Milano con 'entourage, ci sono distanze da colmare sul quadriennale - verrà annunciato dopo il divorzio con Sanchez; per il belga si cerca una soluzione con il Chelsea: niente prestito gratuito, quello oneroso costerebbe 23 milioni (l'ammortamento per la prossima stagione) e allora si pensa allo scambio con un big (Lautaro e Bastoni i preferiti di Tuchel). Altrimenti si tornerà su Scamacca, nei piani anche di Arsenal e Psg. A centrocampo, Mkhitaryan sarà il vice Calhanoglu, Asllani il probabile vice Brozovic, Frattesi il possibile vice Barella (ma sul gioiello del Sassuolo c'è anche la Roma). In difesa l'obiettivo resta Bremer del Torino: Cairo chiede 35 milioni, l'offerta è di 25".