Marsetic al Parma, Poljšak: “Avevamo firmato con l’Inter, poi loro si sono tirati indietro”

Enej Marsetic, attaccante classe 2004 del Koper, è ufficialmente del Parma. Il giocatore era praticamente dell’Inter, era anche arrivato a Milano per le visite mediche con i nerazzurri ma alla fine la società si è tirata indietro.

Lo conferma il responsabile del settore giovanile del Koper, Andrej Poljšak: “Siamo davvero felicissimi, anche perché Enej era d’accordo con il Parma. Molto è già stato scritto su questo trasferimento dai media, anche se non abbiamo confermato ufficialmente nulla al club. Avevamo già firmato il contratto per il trasferimento all’Inter ma poi è stata l’Inter a tirarsi indietro. In pochissimo tempo il suo agente si è occupato della nuova offerta. Ma è anche vero che il Parma è stato il club che per primo si è interessato a Enej”.