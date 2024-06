Josep Martinez è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Anche Sky Sport conferma le cifre anticipate da FCIN1908.it: il portiere si trasferirà dal Genoa in nerazzurro per 13,5 milioni di euro più 2 di bonus. Complessivamente dunque operazione chiusa senza contropartite tecniche, per 15,5 milioni totali.