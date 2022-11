Ct Belgio: “Lukaku? Decidiamo il 22. Forse ce la fa per una dei gironi, al top agli ottavi”

"Lukaku non è del tutto in forma dal punto di vista medico, questo è certo. È ancora in cura, anche se negli ultimi tre giorni ci sono stati alcuni miglioramenti. Abbiamo avuto e continueremo ad avere diverse discussioni con il giocatore e lo staff per capire se sia opportuno lasciarlo nel gruppo dei 26. Il 22 novembre, cioè 24 ore prima della prima partita, faremo un punto, ma penso che ci sia una possibilità che si riprenda. Sai, una Coppa del Mondo si svolge in due fasi: prima la fase a gironi, poi la fase a eliminazione diretta. Abbiamo grandi speranze che sia al top della forma per gli ottavi. Non riceve un trattamento preferenziale speciale. La sua situazione è simile a quella di Witsel all'ultimo Europeo o a quella di Kompany ai Mondiali del 2018. Quindi abbiamo esperienza in questo campo, non è una situazione eccezionale. Lavoreremo come al solito con la speranza di dargli un ruolo importante. In ogni caso, la sua situazione sarà riesaminata il 22 novembre. Ma la mia sensazione è che Romelu potrà giocare una delle tre partite del girone"