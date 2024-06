La trattativa tra l'Inter e il Genoa per il Josep Martinez è entrata in una fase di stand by, ma non è affatto saltata. I tentennamenti di Gaetano Oristanio, contropartita tecnica designata, hanno portato a un rallentamento, e le parti si ritroveranno nei prossimi giorni per trovare un nuovo calciatore nerazzurro da inserire nell'operazione.