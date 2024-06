L'addio di Steven Zhang? Un peccato. Non me lo aspettavo perchè non sono dentro queste vicende. So che c'è gente preparatissima, che ha dimostrato negli anni di valere, tipo Marotta, Ausilio, Antonello e tutti quelli che lavorano per portare 75mila persone allo stadio, oltre ai ragazzi, e questo non è scontato. Ringrazio Steven per quello che ha fatto, ha promesso trofei e ne sono arrivati 8. La gente che è arrivata ha dato carta bianca alla gente che sa di calcio e che è già dentro al club. Cosa che, non è una polemica, non è stata fatta dall'altra parte di Milano per fortuna dell'Inter".