Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Sandro Mazzola, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così dell'Inter in vista della nuova stagione: "Un altro scudetto, come minimo. Non vedo perché l’Inter debba “fermarsi” solo al campionato: partire per vincere tutto è nel nostro Dna e deve essere l’approccio per la nuova stagione. Solo partendo con l’idea di affermarsi anche in Europa si può riuscire a tagliare il traguardo. Questa Inter, poi, ci è andata vicinissima due anni fa: i protagonisti di quella squadra sono gli stessi che hanno dominato il campionato della seconda stella e che si preparano a dare l’assalto anche al prossimo.