Mercato ‘asfittico’, Inter: niente regali. Ma qualcosa manca. Due questioni da risolvere

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla del derby di Milano e tiene conto di diversi aspetti. Quello del calciomercato tra gli altri. Cosa manca ai rossoneri e all’Inter?

Per quanto riguarda la rosa di Pioli mancherebbero, secondo la rosea, un “difensore centrale di qualità, un interno di centrocampo e un vice Ibra”.

Sui nerazzurri invece viene sottolineato che “la profondità della rosa è solo un’illusione ottica” perché mancano un centrocampista di quantità e anche un attaccante che sappia sostituire Lukaku quando serve. Per adesso Sanchez è l’unica alternativa, ma tornerà a gennaio a disposizione. Sono gli uomini sulle fasce che dovranno dare una mano ai due attaccanti. Sul mercato (in generale definito asfittico) del club interista il giornale sportivo sottolinea che non c’è da aspettarsi particolari regali. Marotta e Ausilio saranno chiamati a risolvere le questioni legate ad Eriksen e a Nainggolan, che è rimasto ma non ha mai trovato spazio e vorrebbe tornare al Cagliari.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)