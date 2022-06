Mercato, Bremer sempre più vicino all’Inter? Andersinho Marques: “Manca poco”

"Tutti sanno che ho il desiderio di giocare in Champions League e in Nazionale, quindi ho bisogno di misurarmi con un livello più alto. Dunque, penso che il mio addio al Torino sia una questione di tempo". Queste le dichiarazioni rilasciate da Gleison Bremer, centrale brasiliano, ai microfoni di ESPN nella giornata di oggi. E, come è risaputo, è l'Inter ad essere in pole su di lui, come conferma anche il giornalista Andersinho Marques. "Manca poco", ha scritto infatti quest'ultimo su Twitter in merito al passaggio in nerazzurro del classe '97.