UFFICIALE – Inter, scattano i riscatti di Politano e Candreva. Acquistato Darmian

Oltre a Candreva, scatta anche l'obbligo del Napoli per l'esterno: per l'Inter, invece, diventa definitivo un acquisto

Il punto conquistato dalla Sampdoria contro il Benevento ha fatto scattare l'obbligo di riscatto da parte dei blucerchiati per Antonio Candreva. Ferrero dovrà infatti versare nelle casse dell'Inter 2.5 milioni di euro. Ma questa non è l'unica cessione portata a termine ieri:cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Matteo Politano al Napoli; l’accordo, valido per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, prevede l’obbligo all’acquisto definitivo alternativamente alla prima presenza del calciatore o al primo punto del Napoli dopo la data del 1° febbraio 2021", si legge sul bilancio nerazzurro.