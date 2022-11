Mercato giovani, l’Inter si muove: doppia visita in sede, i dettagli

La dirigenza nerazzurra negli ultimi giorni ha incontrato due agenzie di procura con cui ha già chiuso operazioni in passato

Qualcosa potrebbe cambiare nelle strategie di mercato dell'Inter, a partire dal settore giovanile. Nella giornata di oggi, infatti, la dirigenza nerazzurra ha incontrato Tom van Watermeulen e Gunter Thiebaut, vertici della Quadrans, agenzia di procura con base in Belgio, e che negli anni passati hanno portato in nerazzurro Zinho Vanheusden, Xian Emmers e Tibo Persyn. I due sono stati prima a Interello, al Konami Youth Development Centre, e successivamente si sono spostati nella sede del club interista, in viale della Liberazione a Milano.