Inter, Inzaghi fiducioso per Brozovic. Per il dopo Perisic piace molto un nome

Nel suo editoriale su TMW, l’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti si è espresso così sulle prossime mosse dell’Inter: “L’Inter pensa al futuro: Inzaghi aspetta Zhang, è fiducioso per Brozovic e naturalmente aspetta Onana. Per quanto riguarda invece il rinnovo di Perisic, la situazione non è molto fluida e quindi l’Inter si guarda intorno e uno dei giocatori che piace di più è Bensebaini del B Moenchegladbach”, si legge.