Repubblica – Mercato Inter, in estate due parole chiave nel dizionario Marotta

Al termine della stagione il calciomercato tornerà in primo piano in casa nerazzurra: la dirigenza sa già cosa dovrà fare

L'Inter ha in mente una sola cosa in questo momento: battere il Bologna e tornare in vetta al campionato di Serie A. Il focus in casa nerazzurra è sul finale di stagione, poi ci sarà spazio per tornare a pensare al mercato. Sarà un'estate con qualche insidia da superare, ma quanto visto l'anno scorso fa comunque ben sperare. Si legge su Repubblica di oggi: "Marotta e Ausilio dovranno fare affidamento su “idee e opportunità”, parole chiave del dizionario marottiano. La scorsa estate hanno costruito una squadra super competitiva pur salutando Lukaku e Hakimi ed Eriksen. La situazione finanziaria è migliorata, ma resta il peso del debito. Quello nei confronti di Oaktree costa caro: i 292 milioni concessi dal fondo vanno ripagati con interessi del 12 per cento".