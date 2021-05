Mercato, parte Lautaro? Il Giorno: “L’Inter ha già il nome del sostituto”

Il quotidiano fa il nome del calciatore individuato dal club nerazzurro in caso di partenza del centravanti argentino

Sarà un'estate fitta di lavoro per l'Inter, che in questa sessione di mercato dovrà necessariamente aggiustare i costi e purtroppo cedere qualche pezzo pregiato. E da giorni i vari media fanno i possibili nomi in uscita: da Hakimi a Bastoni (che però ha appena rinnovato il suo contratto), fino a Lautaro Martinez. E, secondo Il Giorno, nel caso in cui dovesse essere proprio il centravanti argentino a lasciare Milano, Marotta e Ausilio avrebbero già individuato il suo successore: si tratterebbe di Dusan Vlahovic, autore di una stagione da urlo con la Fiorentina, nella quale ha realizzato la bellezza di 21 gol.