Inter, Tonali più un top a centrocampo. Tre candidati: un sogno, un’alternativa e poi c’è Vidal

Dopo la decisione più attesa, ovvero la conferma di Conte sulla panchina, l’Inter ha iniziato a definire le strategie per rinforzare la rosa della prossima stagione. Ieri c’è stato subito un incontro in sede per il tecnico nerazzurro e si sono definite le zone dove serve un intervento maggiore.

“La priorità, in entrata, è rinforzare il centrocampo. Con almeno un altro innesto oltre a Tonali, che Marotta e Ausilio considerano un investimento per il futuro, un’operazione quasi obbligata per un club come l’Inter. Ma vicino al centrocampista del Brescia Conte ha chiesto anche un giocatore più pronto. La cessione di Brozovic, le cui recenti intemperanze fuori dal campo hanno lasciato il segno, aprirebbe lo spazio per coprire quella che Conte ritiene una necessità, ovvero un centrale di centrocampo”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Il sogno è Kanté, che Lampard considera in uscita, obiettivo costoso e agganciabile solo in caso di una cessione top. L’alternativa gioca sempre a Londra ed è nota, Ndombelé del Tottenham, sul quale Levy sta facendo resistenze. Ma l’Inter sa che il giocatore è sul mercato e dunque la pista va tenuta in grande considerazione, da qui alle prossime settimane: difficile però che possa essere imbastito uno scambio con Skriniar. C’è poi Vidal, che vale un discorso a parte. Il cileno può trasformarsi nella dimostrazione concreta di pace tra Conte e l’Inter: è l’uomo che il tecnico ha chiesto per due sessioni di fila, ora che il Barça l’ha messo ufficialmente in uscita i contatti sono stati riallacciati”, spiega il quotidiano.