Mercato, retroscena Gosens: “In accordo con l’Inter, ha detto no a…”

I suoi alti e bassi alle spalle di Dimarco non aiutano ad avere particolare fiducia, ma per l’Inter ci sono ancora margini per riportarlo sui giusti binari

Sembrava essere certo dell'addio a gennaio, mentre ora quest'ipotesi è praticamente svanita: Robin Gosens si giocherà le sue ultime chances con la maglia dell'Inter in questi sei mesi. Racconta infatti La Gazzetta dello Sport: "Le possibilità di prestito arrivate dalla Bundesliga in vista del mercato di gennaio sono state gentilmente declinate dallo stesso Robin. Di concerto con la società.

I prossimi sei mesi verranno, quindi, usati per completare la valutazione sull’esterno tedesco e poi prendere una strada definitiva. Finora i suoi alti e bassi alle spalle di Dimarco non aiutano ad avere particolare fiducia. Ma per l’Inter ci sono ancora margini per riportarlo sui giusti binari".