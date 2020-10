Ts – Ultimi giorni di mercato imprevedibili: spiraglio inatteso per l’Inter. Pirola…

Ieri in casa Inter è stato il giorno di Matteo Darmian. Dopo le visite mediche, il giocatore si è diretto in sede per apporre la sua firma sul contratto. Oggi sarà a Parma per svuotare l’armadietto e chiedere di non andare in panchina con il Verona, da lunedì sarà a disposizione di Conte. Secondo quanto riporta Tuttosport, da quanto trapela in società, non ci saranno altri colpi dopo Darmian.

“Gli ultimi giorni di mercato sono però per definizione imprevedibili, tanto più se un giocatore che interessa assai a una società ha rotto con l’allenatore del club proprietario del cartellino. È ovviamente il caso di Marcos Alonso, i cui rapporti con Frank Lampard sono ormai completamente deteriorati. Questo potrebbe aprire uno spiraglio inatteso per l’Inter, che l’operazione può farla soltanto in prestito con diritto di riscatto, una formula sempre respinta dal Chelsea”.