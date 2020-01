Mercato, Bartomeu colloquio “anti-Inter” con Vidal… in aereo. Ecco cosa gli ha detto per trattenerlo

Il Barcellona e il suo presidente Bartomeu sono disposti a tutto pur di trattenere Arturo Vidal ed impedire il suo arrivo all’Inter. Tanto da mettere pressione al giocatore anche… in aereo! Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, infatti, durante le sei ore di viaggio per raggiungere l’Arabia Saudita, dove si svolgerà la Supercoppa di Spagna, il numero uno del club ha avuto un colloquio proprio con il cileno: a quest’ultimo, pressato anche dai pilastri dello spogliatoio, è stato ribadito ancora una volta come sia fondamentale per la squadra e come debba restare il Catalogna.

Il giocatore, si legge sul quotidiano spagnolo, sembra essere stato ricettivo al bombardamento di consigli da parte dei suoi compagni di squadra. E potrebbe piano piano cambiare la sua idea sul futuro. Starebbe infatti capendo che probabilmente rimarrà al Barcellona a gennaio, anche a causa dell’insufficiente offerta da parte dell’Inter. Non si è parlato di denuncia, quello, ad ora, è un caso secondario: al Barcellona importa più trattenere il suo mediano.