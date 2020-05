Inter, stretta finale per Mertens: arrivano nuove conferme, accordo ormai a un passo

L’Inter è pronta a battere il primo colpo di mercato: i nerazzurri sarebbero ormai a un passo da Dries Mertens, attaccante belga in scadenza di contratto con il Napoli. Il tutto, come sottolinea Tuttosport, a prescindere dalla permanenza o meno di Lautaro Martinez: “Che Lautaro Martinez vada al Barcellona o alla fine resti, l’Inter punterà comunque forte su Dries Mertens. Il belga, in scadenza col Napoli, è ormai da mesi nel mirino del club nerazzurro che ha avanzato una proposta da 5 milioni l’anno per due stagioni, più un’opzione per la terza e un bonus importante alla firma. L’offerta di Marotta sembra aver fatto breccia sul belga, combattuto se dire addio all’amato Napoli scegliendo di rimanere in Italia o andare in Premier (Chelsea). Più passano i giorni, più arrivano conferme sul fatto che l’Inter sia in pole (Mertens avrebbe dato mandato a un agente per cercare casa a Milano)“.