Mertens, è ora di decidere: l’Inter affascina e tormenta, il Napoli non perde le speranze

Settimane decisive per il futuro di Dries Mertens: l’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli, non ha ancora preso una decisione definitiva, e sono numerose le proposte ricevute. Secondo il Corriere dello Sport, la rosa delle pretendenti si è ristretta a tre nomi: Napoli, Chelsea e Inter.

NAPOLI ATTENDE – “Il Napoli attende una risposta, dopo il pranzo del primo marzo, sulla terrazza del «Vesuvio» in compagnia di De Laurentiis, che gli ha fatto una proposta economicamente «indecente» per la sua età: due milioni di euro alla firma, quattro milioni e mezzo netti per le prossime due stagioni, poi una serie di bonus da cinquecentomila tra gol segnati, qualificazioni in Champions ed eventualmente scudetto. In totale: dodici netti, che si raddoppiano per il lordo. Mertens non ha firmato, ha preferito riflettere e sta ancora lì a meditare“.

CHELSEA E INTER – “Restano, e mica tutt’altro che defilate, il Chelsea, che è una invitante nuova scelta di vita, e l’Inter, che ha uno suo fascino indiscutibile ma che rappresenta anche un tormento, perché Mertens in Italia non vorrebbe restare, se non con una sola maglia, quella del Napoli.

L’Inter si è sistemato sulla riva di questo mercato che ancora non scorre come al solito, che procede sotto acqua, perché altre sono le priorità del mondo del calcio: intanto, osserva, e sa bene che verrà informato o che comunque saprà“.