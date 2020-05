Mertens ha deciso: lascerà Napoli. Super offerta dell’Inter, due gli ostacoli da superare

Dries Mertens non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Napoli: secondo quanto riporta Tuttosport, “col passare delle settimane si è scoperto che la distanza fra il patron e il belga era aumentata e l’addio oggi sembra la soluzione più scontata“. Resta ancora da decidere la sua prossima destinazione, con Inter e Chelsea da tempo in prima fila.

SUPER OFFERTA INTER – “L’offerta migliore ricevuta in questi mesi è senza dubbio quella dell’Inter che ha messo sul piatto un contratto biennale con opzione per la terza stagione da 5 milioni ad annata più bonus alla firma. Cifra importante e progetto ambizioso che offrirebbe a Mertens l’opportunità di rimanere in Italia e inseguire quello scudetto che ha solo parzialmente sfiorato col Napoli“.

DUE OSTACOLI – “Da una parte il cuore, dall’altra il Chelsea. L’Inter ha principalmente due rivali nella corsa per arrivare a Dries Mertens, l’obiettivo numero uno di Beppe Marotta sul mercato dei parametri zero. […] Restare in Italia, però, significherebbe tradire il popolo napoletano. Per questo il cuore potrebbe essere un alleato del Chelsea, la squadra che più di altre, all’estero (c’era anche il Monaco), ha corteggiato il folletto di Lovanio“.