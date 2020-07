Cadena Ser – Messi ha stoppato il rinnovo, vuole lasciare il Barça nel 2021

È un ritornello da mesi. Dai giornali sportivi spagnoli arriva la convinzione che alla fine Lautaro Martinez dirà sì al Barcellona perché c’è Messi. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Cadena Ser però, i due giocherebbero insieme solo una stagione. Perché a quanto pare la Pulce avrebbe intenzione di arrivare alla scadenza del contratto, nel 2021, e poi lasciare il Barcellona. In un articolo si legge che l’argentino avrebbe bloccato la trattativa per il rinnovo.

I negoziati erano iniziati bene, con sintonia, ma altri eventi stanno facendo riconsiderare la questione al giocatore. Messi avrebbe detto alle persone più vicine dello spogliatoio blaugrana che non vuole diventare un problema per il Barça, ha sempre detto di voler rimanere fino a quando il club avrebbe voluto. Non vuole diventare un problema se è stato sempre la soluzione. Lionel sarebbe stanco delle voci che arrivano dall’interno della società e che lo descrivono come il responsabile di certe decisioni nelle quali lui in realtà non ha avuto nessun ruolo. E sarebbe anche stanco di vedere che il tempo passa e il club non ha ancora un progetto vincente.

(Fonte: Cadena Ser)