SM – Inter, spiraglio per Messi: un anno per valutare costi e benefici, dipenderà da…

Per Sport Mediaset c’è uno spiraglio per l’Inter nel corteggiamento a Lionel Messi. Se quest’anno l’operazione appare impossibile, la prossima estate il sogno quasi possibile potrebbe concretizzare. La ‘Pulga‘ ha, infatti, il contratto con il Barcellona in scadenza nel 2021.

Dipenderà tutto dal sei volte Pallone d’Oro: Messi potrebbe liberarsi a parametro zero tra meno di dodici mesi, periodo in cui l’Inter potrà studiare eventuali costi e benefici di un’operazione che sarebbe clamorosa. Un trasferimento che potrebbe diventare realtà solamente nel caso in cui il calciatore argentino decidesse di lasciare il Barcellona e provare una nuova esperienza prima di appendere gli scarpini al chiodo.

(Fonte: Sport Mediaset)