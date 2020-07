Messi, l’entourage: “Falso che il padre vada a Milano per trattare con l’Inter”

L’entourage di Leo Messi definisce come “falsa” la notizia circolata da ieri sera in Italia, secondo cui il papà Jorge sarebbe in procinto di trasferirsi a Milano per negoziare il passaggio del fuoriclasse argentino all’Inter a partire dalla prossima stagione.

Lo riferisce sul proprio sito internet Mundo Deportivo, sottolineando che ignaro di tutte queste voci, Messi si gode la settimana di vacanza che Quique Setién ha concesso ai giocatori del Barcellona prima di iniziare a prepararsi per lo scontro di Champions League contro il Napoli dell’8 agosto.

Il numero 10 balugrana è a Ibiza con la moglie, i figli e gli amici Luis Suárez e Pepe Costa, con le loro rispettive famiglie.