Il Milan saluta Eriksen: “Grande uomo e avversario. Gli auguriamo il meglio”

La risposta social del club rossonero all'annuncio della risoluzione consensuale tra l'Inter e il centrocampista danese

Il campionato italiano ha salutato oggi Christian Eriksen. Il divorzio con l'Inter è ormai ufficiale e il danese proverà a rilanciarsi altrove, considerando che in Serie A non avrebbe potuto più scendere in campo con defibrillatore che gli è stato impiantato. Sui social è arrivato anche il messaggio del Milan. "Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario", ha scritto il club rossonero.