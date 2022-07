Milenkovic capitano, la Fiorentina prova a blindarlo: la posizione dell’Inter

Sfumato Bremer, finito alla Juventus, è Nikola Milenkovic il nuovo obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter. Il centrale serbo è ritenuto elemento centrale dalla Fiorentina, tanto che ieri gli ha affidato la fascia di capitano in occasione dell'amichevole contro il Trento. Un segnale che indica la volontà dei viola di blindarlo? Così spiega La Nazione: "Un concetto è chiaro, anche se l'Inter potrebbe innescare l'offerta per convincere il difensore serbo a traslocare a Milano: Milenkovic a Firenze sta benissimo e resterebbe volentieri se dovesse sfumare la possibilità di giocare in Champions con i nerazzurri, mentre all'orizzonte resta - più sfumata - la possibile corte della Juve".

"Tutto può ancora succedere e la speranza dei tifosi (e del club) è che alla fine il difensore serbo resti a Firenze. In quel caso ovviamente ci sarebbe il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza nel 2023) con un ulteriore ritocco all'ingaggio portato a oltre due milioni un anno fa. L'Inter nel frattempo sta valutando la posizione di Skriniar, attraverso il quale immaginava di poter ottenere una plusvalenza monstre grazie ai soldi del PSG. Tutto congelato. E anche la pressione per arrivare a Milenkovic per ora è in stallo".