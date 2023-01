La Nazione: “Milenkovic-Inter? Zero chance. Ramadani ha detto a Marotta che…”

E' rimbalzata ieri la notizia di un possibile ritorno di fiamma in casa Inter nei confronti di Nikola Milenkovic. Il serbo, secondo le voci, sarebbe il preferito dei dirigenti in caso di addio immediato di Skriniar, ma, come riportano da Firenze, non c'è alcuna possibilità per i nerazzurri: "Ore complicate in attesa di notizie in entrata - scrive La Nazione -, intanto almeno una buona in uscita c’è: sono zero le possibilità che Milenkovic lasci la Fiorentina a gennaio, magari in direzione Inter, un posto dove i centrali difensivi scarseggeranno con l’addio praticamente scontato di Skriniar (in scadenza di contratto) verso il PSG. L’interesse nerazzurro per Milenkovic era stato fortissimo la scorsa estate, poi il rinnovo con la Fiorentina aveva chiuso ogni porta ai nerazzurri.