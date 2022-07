Milenkovic, una settimana e sarà tolto dal mercato. La Fiorentina studia il rinnovo

Il difensore della Fiorentina, interessato all'Inter, sta parlando con il club viola del futuro e del rinnovo del contratto

Andrea Della Sala

Il futuro di Milenkovic potrebbe essere ancora in casa della Fiorentina. Nonostante i tanti interessamenti, non sono arrivate proposte concrete. Per questo il club viola ha già incontrato gli agenti del difensore per trattare il rinnovo del contratto e blindarlo a Firenze.

"Nel corso dell’ultimo faccia a faccia, avvenuto poche ore prima della partenza di Milenkovic per il ritiro in Austria, i dirigenti Barone e Pradè hanno quindi ribadito al giocatore e al suo agente la volontà di trattenere il serbo, con l’obiettivo di renderlo ancora di più un simbolo della squadra. Il tutto a fronte di un rinnovo delle durata di tre anni e di un ennesimo ritocco del salario: il nuovo accordo, che partirebbe dalla stagione in corso, arriverebbe fino al 2025 e gli consentirebbe di aumentare lo stipendio fino a 3,5 milioni", spiega il Corriere dello Sport.

"In ballo infatti, come ha tenuto a ricordare Ramadani, c’è ancora l’accordo verbale stipulato dodici mesi fa al momento del rinnovo di un anno, un gentlemen’s agreement che avrebbe permesso al calciatore di lasciare la Fiorentina in caso di offerta congrua da parte di una big, anche di Serie A. Una prospettiva che per il momento è ben lungi dal concretizzarsi, visto che di proposte solide sul tavolo dei viola non ne è arrivata nemmeno una (la base di partenza resta tra i 15 e i 20 milioni) e che la dead-line fissata dalla società è sempre più vicina: se entro la prima settimana di agosto non saranno arrivate offerte, il giocatore sarà tolto dal mercato", aggiunge il quotidiano.