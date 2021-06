Messaggero – Missione Lotito: osteggiare Inter e Inzaghi. Caicedo? Il doppio. Radu…

Claudio Lotito ha preso malissimo il trasferimento di Simone Inzaghi all'Inter, considerato un autentico tradimento

Secondo il Messaggero, per esempio, l'interesse nerazzurro per Luis Alberto è stato subito spento dal prezzo ad hoc solo per i nerazzurri.

"Se fosse l’Inter la squadra per Luis Alberto, il presidente sparerebbe addirittura 60 milioni per il suo cartellino e non solo. Raddoppiato pure il prezzo di Caicedo: per qualunque altro club basterebbero invece solo 4-5 milioni per accaparrarselo. Dopo un mese a Formello si riflette persino se concedere il biennale richiesto da Radu (anche lui accostato a Milano), forti della sua preferenza per l’amata Lazio. Dopo il tradimento d’Inzaghi, osteggiare l’Inter è una questione di principio", scrive il quotidiano.