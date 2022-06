Mkhitaryan, arriva rilancio Roma: ecco le offerte dei giallorossi e dell’Inter, attesa la scelta

La Roma prova a convincere il centrocampista, ma l'affare con l'Inter sembra ormai definito. Pesa la Champions League

Come riporta Gianluca Di Marzio"La Roma non ha dubbi: vorrebbe proseguire ancora insieme a Mkhitaryan, e la società giallorossa ha presentato una nuova offerta per andare incontro alle esigenze del calciatore: sul tavolo 3,5 milioni netti più bonus che, giocando regolarmente, ogni 15 partite aumenterebbe a 4,1. Inoltre, scatterebbe il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa e anche se dovesse giocare almeno il 50% delle partite".