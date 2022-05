Mkhitaryan, Inzaghi subito convinto: “Andrà a colmare un vuoto”. Visite posticipate

L'armeno è un jolly di centrocampo e si alternerà con Calhanoglu consentendo all'Inter di avere sempre qualità in mezzo al campo

Andrea Della Sala

L'Inter ha trovato un accordo con il centrocampista della Roma, in scadenza di contratto, Mkhitaryan. Mancano le visite e l'ufficialità, ma si può parlare di un affare fatto. L'armeno guadagnerà 3,5 milioni per due anni. Il primo contatto in occasione di Inter-Roma, poi l'affondo finale negli ultimi giorni.

"L’opportunità Mkhitaryan ha subito convinto Inzaghi. Proprio il centrocampo, nella stagione appena conclusa, si è rivelato il reparto con minori possibilità di rotazione. E, tra i guai fisici della prima parte di stagione e poi il prestito alla Sampdoria nella seconda, non potendo contare su Sensi, mancava una vera alternativa a Calhanoglu, ovvero l’elemento di maggiore qualità e con caratteristiche più offensive della mediana. Con Mkhitaryan il vuoto verrà colmato. L’armeno è un elemento eclettico che non sarà soltanto il vice-Calha, ma consentirà variazioni di modulo. A esempio, avanzando sulla trequarti per un 3-4-1-2. Altrimenti, in caso di necessità, potrà agire da seconda punta", spiega il Corriere dello Sport.

"Contro il Feyenoord, ha resistito poco più di un quarto d’ora: il problema è riapparso e, a questo punto, si tratterà di capire di quale entità, visto che tutto lascia credere che si tratti di una recidiva. Anche per questo motivo le visite mediche a cui l’Inter lo sottoporrà prima di sottoscrivere i contratti non andranno in scena in tempi brevi. Ciò non toglie che la partita è da considerare chiusa. E l’ha spuntata il club nerazzurro", aggiunge il quotidiano.