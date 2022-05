Momblano: “Marotta ha chiuso per Dybala, ecco come. Salta solo se fa come la Juve”

Luca Momblano, giornalista di Telelombardia vicino alle cose di casa Juve, ha parlato in questi termini dell'operazione Dybala-Inter

"Marotta ha chiuso per Dybala. Non è stato in grado di presentare l'offerta scritta perché i tempi non erano maturi ma lui conosce benissimo Dybala e Antun e si è speso verbalmente dando la sua parola ad Antun sul fatto che l'offerta arriverà. E questo è bastato. Quindi Dybala non andrà all'Inter solo se Marotta si rimangerà la parola esattamente come ha fatto la Juve. Ma non credo che avverrà".