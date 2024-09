Inter, Inzaghi col rebus Calhanoglu: via alle rotazioni, Frattesi e Zielinski…

Le probabili scelte di formazione in vista della trasferta di Monza con il centrocampista turco in dubbio: pronto Asllani

La trasferta in Brianza contro il Monza sarà l’occasione perfetta per Simone Inzaghi per optare per il turnover e dare respiro ad alcuni dei suoi titolari, in vista dei due appuntamenti di fuoco contro Manchester City e Milan. Dopo aver puntato sulla continuità nelle prime tre giornate, il tecnico nerazzurro dovrà ora cominciare a gestire le energie, soprattutto con l’avvio della Champions League.