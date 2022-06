Monza, passi avanti per Pinamonti: pronta questa cifra. Pirola? Con l’Inter…

L'idea di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è quella di costruire un Monza ad altezza della Serie A. Il primo tassello potrebbe essere Andrea Piamonti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Monza potrebbe anche decidere di fare un investimento che vada oltre il prestito. "Sarebbe pronta una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Sempre con l’Inter i brianzoli riparleranno del prestito di Lorenzo Pirola: potrebbe restare a Monza per continuare il percorso di crescita in Serie A".