Cds – Mourinho alla Roma: “Datemi Dybala per Zaniolo”. Ma la Joya vuole l’Inter

"Vendete Zaniolo? Datemi Dybala. José Mourinho non ha dubbi sulle necessità della Roma. Se esiste un problema di bilancio o anche di valutazione che determini la partenza di un grande talento, occorre intervenire con il migliore surrogato possibile: appunto Paulo Dybala, che ha avuto contatti con il Manchester United e non ha ancora la certezza di andare all’Inter, e per la Roma potrebbe rappresentare un’occasione storica", scrive il Corriere.