Mercato Inter, Mourinho: “Eriksen? Al momento ha tre possibilità. Non mi risulta che…”

“Eriksen? Non mi risulta che partirà a gennaio. Al momento ha tre possibilità: accordarsi con un club per la fine della stagione, andarsene a gennaio o anche restare al Tottenham“.

Così, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup sul campo del Middlesbrough, Josè Mourinho, manager del Tottenham, ha parlato del futuro di Eriksen, uno dei sogni di mercato dell‘Inter, che negli ultimi giorni ha allacciato i contatti con l’entourage del centrocampista danese, in scadenza di contratto con gli Spurs, per ingaggiarlo a parametro zero.