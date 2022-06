Mundo Deportivo: “Inter? Lautaro firmò con l’Atletico nel 2017”. E mostra le foto

Era il dicembre 2017 quando l'Atletico Madrid chiuse l'affare Lautaro Martinez. Lo racconta il Mundo Deportivo, che spiega come l'attaccante argentino incontrò il ds degli spagnoli Andrea Berta, che si recò in Sud America per definire l'operazione. Il Toro avrebbe infatti firmato per sei stagioni con l'Atletico, che lo avrebbe ingaggiato per 12 milioni di euro: è emerso inoltre che il giocatore avesse anche superato le visite mediche.