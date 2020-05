Mundo Deportivo “molla” Lautaro almeno per un giorno: “C’è Neymar che…”

“Neymar, pronto a tutto per il Barça”. E’ il titolo di oggi, molto eloquente, di ‘Mundo Deportivo’, certo che il 28enne campione brasiliano sarebbe pronto a compiere anche ‘sacrifici’ economici pur di lasciare il Paris Saint Germain, con cui e’ legato sino al 2022, e riabbracciare i blaugrana. La prova ‘provata’, secondo Md, sarebbe il rifiuto del fuoriclasse verdeoro del prolungamento contrattuale con i transalpini, che gli avrebbero offerto 100 milioni di euro solo come premio di rinnovo. Una cifra imponente che si sarebbe sommata al mantenimento dell’attuale ingaggio di circa 50 milioni a stagione ma che non avrebbe convinto Neymar a restare all’ombra della Torre Eiffel.

(ItalPress)