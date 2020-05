Milito: “Lautaro al Barcellona? Ottima opportunità, ma non so. All’Inter sta benissimo”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, Diego Milito, direttore sportivo del Racing Avellaneda, ha parlato così di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter scoperto proprio dal Principe: “Non è all’Inter grazie a me, ma perché è un grande giocatore. Penso che all’Inter stia bene, ma ovviamente ha l’ottima opportunità di giocare per il Barcellona e con Messi. È un giocatore molto completo che sta benissimo all’Inter. La verità è che non so cosa accadrà, ho sentito che ci sono molte voci”.

(AS)