In Brasile – Inter su Muniz del Flamengo. A giorni l’offerta, il club chiede 8 milioni

Il giovane attaccante piace anche all'Atletico e ha un principio d'accordo con l'Al Nasr, ma l'Inter ci sta provando

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Arriva dal Brasile la notizia di un sondaggio da parte del club nerazzurro per un giovane attaccante del Flamengo. Secondo il portale brasiliano O Dia, infatti, l'Inter avrebbe chiesto informazioni su Rodrigo Muniz, centravanti classe 2001. I nerazzurri hanno preso contatti la settimana scorsa con il giocatore e hanno informato anche il Flamengo dell'interesse per l'attaccante. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un'offerta ufficiale.