Musah a gennaio? Il Valencia chiede 25 mln, l’Inter cerca la formula giusta per gennaio

Il centrocampista del Valencia è nel mirino dell'Inter che vorrebbe portarlo subito in Italia, ma c'è da convincere il club spagnolo

"Un’operazione che il club vorrebbe anticipare a gennaio se ci fossero le condizioni per un prestito con riscatto da effettuare da luglio in poi. Musah è sulla bocca di tutti: servono almeno 25 milioni per strapparlo al Valencia", spiega La Gazzetta dello Sport.