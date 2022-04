Musmarra: “Lukaku? Ha detto una frase precisa a Marotta. Tottenham non lo vuole”

E' il giorno di Lukaku. La nuova prima pagina della Gazzetta dello Sport ha riaperto il dibattito sul futuro del belga all'Inter

Ne ha parlato a Telelombardia Alfio Musmarra: "Mi sembra difficile ipotizzare un ritorno di Lukaku ma non per la questione ingaggio. Anzi, quella è proprio la base per una minima speranza. C'è una frase che lui ha detto ad Ausilio e Marotta che è certificata, sulla quale non esiste alcun dubbio. Lui ha detto che è disposto a rientrare nei parametri dell'Inter. Significa tagliarsi l'ingaggio in maniera clamorosa? Questo sarebbe un problema suo, lui ha detto che l'ingaggio non sarebbe un problema. E' disposto a farlo pur di tornare. Ma è tutto il resto che è difficile e la dirigenza dell'Inter è scettica. Al Tottenham da Conte? Il Tottenham non vuole fare un investimento di quel tipo su un giocatore di 29 anni, non è nella loro filosofia"