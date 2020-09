Nainggolan a caccia della conferma. Stand-by Cagliari, vuole dimostrare di essere da Inter

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, ma il futuro di Nainggolan è ancora incerto. Il Cagliari preme per riaverlo, ma il centrocampista vorrebbe giocarsi le sue carte nell’Inter.

“I 15’ che gli ha concesso con la Fiorentina sono certamente un segnale per un giocatore non considerato totalmente fuori dal progetto, ma che con l’eventuale arrivo di N’Golo Kanté (situazione legata all’uscita di Skriniar, questione di denaro fresco) avrebbe ancor meno briciole di quante ne abbia ora. Il Cagliari resta l’alternativa preferita, anche se il presidente Giulini non è disposto ad accontentare l’Inter, non arrivando ai 15 milioni richiesti. La sensazione è che il Ninja voglia tanto dare un’ultima “frustata”, un ultimo “strappo” alla propria carriera, forse il più difficile: dimostrare di essere da Inter, magari con uno scudetto in bacheca prima di pensare al futuro. È un sogno, un gran bel sogno: lui ci proverà. Mercato permettendo. E se non fosse possibile, corpo e cuore in Sardegna: sperando che le società riescano a trovare l’accordo”, analizza Gazzetta.it.